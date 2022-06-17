اليوم.. روسيا تقلص إمدادات الغاز إلى إيطاليا 50 %

ذكرت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" أن شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" خفضت صادراتها من الغاز إلى إيطاليا بنسبة 50 %. وذكرت شركة "إيني" أن "جازبروم" تعهدت لروما في السابق بإمدادها بنصف الـ 63 مليون متر مكعب من الغاز التي تم طلبها اليوم الجمعة. وتم تقليص إمدادات الغاز بنسبة 15 % من النسبة المطلوبة أمس الأول الأربعاء و 35 % أمس الخميس.

وخفضت روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية تدفق الغاز الذي تصدره لعدة دول أوروبية وسط خلافات بشأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وشهدت ألمانيا انخفاضا بنسبة 60 % من إمدادات الغاز الأسبوع الجاري عبر خط نورد ستريم1 . وارتفعت أسعار الطاقة بصورة كبيرة بسبب انخفاض تدفق الغاز من روسيا إلى أوروبا، فيما يخشى العديد من محللي الطاقة من استعداد روسيا لوقف جميع الإمدادات إلى أوروبا كتكتيك لممارسة الضغط. وحذر مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني أمس الخميس من دخول اقتصاد القارة في حالة ركود إذا توقفت إمدادات الغاز من روسيا، رغم أن هذا لم يحدث حتى الآن.