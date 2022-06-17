ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 60% خلال أسبوع

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الجمعة لليوم الخامس على التوالي، لتسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، بعد تحركات روسيا لإجراء خفض أكبر لإمدادات الغاز الطبيعي عبر أكبر خطوط النقل إلى أوروبا.

وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 8.4 % ليصل إجمالي الارتفاع خلال أسبوع التداول الحالي إلى نحو 60% بعد إعلان شركة إيني الإيطالية تلقيها إخطارا من جازبروم الروسية للغاز الطبيعي بأنها ستضح إلى إيطاليا نصف الكميات المطلوبة اليوم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الخفض يمثل ضربة قوية لإحدى أكبر الدول المستهلكة للغاز الطبيعي الروسي في أوروبا، في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا تعزيز مخزوناتها من الغاز قبل فصل الشتاء المقبل.

من ناحيتها قالت الشركة المشرفة على شبكة نقل الغاز الفرنسية "جي ار تي جاز" إنها لم تتلق أي كميات من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب منذ 15 حزيران/يونيو الحالي مع "انقطاع التدفق المادي بين فرنسا وألمانيا".

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 4.5 % حتى الساعة الحادية عشرة و18 دقيقة بتوقيت أمستردام إلى 130 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 3.2% اليوم.