تراجع ملحوظ في مبيعات "فولكس فاجن" وسط نقص أشباه الموصلات

أعلنت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات اليوم الجمعة أرقاما للمبيعات مخيبة للتوقعات، وسط استمرار المشكلات المتعلقة بإمداد أشباه الموصلات الدقيقة.

وبحسب البيانات، باعت الشركة في مايو الماضي 658 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم، بتراجع قدره 23.5 % على أساس سنوي. وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، باعت الشركة 3.07 مليون سيارة، بتراجع مقداره الربع مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

ويتسبب نقص أشباه الموصلات الدقيقة في حدوث مشكلات في الإنتاج، وبدأت المبيعات في السوق الصينية المهمة تتعافى الآن بعد إغلاق كورونا. ومع ذلك، قال مدير "فولكس فاجن"، هربرت ديس، إنه يتوقع أن يتحسن وضع إمدادات أشباه الموصلات الدقيقة ومبيعات الصين على مدار العام.

وفي غرب أوروبا تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 22.9 % على أساس سنوي، وبلغت نسبة التراجع في الصين 23.8 %.

وتراجعت مبيعات العلامة التجارية الرئيسية "فولكس فاجن" بنسبة 23.3 %، كما تراجعت مبيعات علامة "سكودا" بنسبة 39.3%، وعلامة "أودي" بنسبة 21.3 %.

وانخفضت مبيعات العلامة التجارية الفاخرة "بورشه" بنسبة 10.4 %، وحققت شركة "تراتون" الفرعية التي تملك العلامات التجارية "مان" و"سكانيا" و"نافيستار" والعلامة الجنوب أمريكية "فولكس فاجن للشاحنات والحافلات" زيادة في المبيعات بنسبة 8ر15%، ولكن فقط لأن "فولكس فاجن" ضمنت مبيعات "نافيستار"، ومقرها الولايات المتحدة، في أرقامها اعتبارا من تموز/يوليو .2021 وبدون "نافيستار"، كان من الممكن أن يشهد أيضا نشاط الشاحنات والحافلات انخفاضا هذا العام.