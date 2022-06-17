تراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية نتيجة الهروب من الأسهم

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم مع اقتراب نهاية هذا الأسبوع المتقلب، الذي شهد جهود عدوانية من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى للحد من التضخم المرتفع.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام بمقدار 9 نقاط أساس عند 3.214 في المائة، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما أيضا بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.271 في المائة.

وبحسب "سي إن بي سي" يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تكبد خسائر أسبوعية حادة مع هروب المستثمرين من الأصول الخطرة وسط مخاوف من أن يؤدي تشديد السياسة النقدية بشكل صارخ إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، حيث باع بعض المستثمرين الأسهم وسارعوا إلى السندات مما أدى إلى ارتفاع أسعار سندات الخزانة وخفض عائداتها.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الأربعاء الماضي سعر الفائدة بشكل قياسي بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994.