النفط يهوي 5% بسبب مخاوف الركود وتراجع أسعار البنزين في أمريكا

هبطت أسعار النفط نحو خمسة في المائة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة مدفوعة بتراجع العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة في الوقت الذي عزز فيه رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5.85 دولار أو 4.9 في المائة إلى 113.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 1502 بتوقيت جرينتش بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.66 دولار أو 5.7 في المائة إلى 110.93 دولار.

ويتجه خام برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع في حين يتجه الخام الأمريكي نحو أول تراجع له منذ ثمانية أسابيع مع تزايد المخاوف من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود، وفقا لرويترز.

وساعدت هذه المخاوف في الضغوط التي أدت إلى هبوط العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أكثر من 7 في المائة مع قلق المحللين من أن تبدأ أسعار البنزين المرتفعة في التأثير على الطلب على الوقود.

قالت مجموعة السيارات (إيه.إيه.إيه) إن سعر السولار سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.798 دولار للجالون اليوم الجمعة بينما سجل سعر البنزين مستوى قياسيا بلغ 5.016 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وقال جيمس بولارد البنك المركزي الأمريكي في سانت لويس إن كلا من المجلس والبنك المركزي الأوروبي يحظى بمصداقية تكفي لتحقيق خفض في التضخم دون التسبب في ركود عميق مثلما حدث آخر مرة واجه فيها البنك المركزي الأمريكي ارتفاعا سريعا في الأسعار.