«سكني»: 678.26 ألف شهادة تصرفات عقارية بنهاية مايو

أعلن برنامج سكني، أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 678.260 ألف شهادة.وأوضح التقرير الذي تضمن أبرز إنجازات البرنامج حتى نهاية أيار (مايو) 2022، والجهود المتواصلة للبرنامج من خلال "ولاء سكني" لتقديم عروض حصرية للأسر المستفيدة بالشراكة مع القطاع الخاص، أن عدد الأسر المستفيدة منذ بداية العام الجاري بلغ 66.180 ألف أسرة ضمن برنامج سكني فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها منذ بداية العام 79.671 ألف أسرة، ويأتي ذلك استمرارا للجهود المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى 70 في المائة نسبة تملك بحلول 2030.واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج التي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج "سكني" بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.وتضمن تقرير "سكني" تفاصيل تحديثات البناء في أكثر من 90 مشروعا توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 119 مشروعا توفر أكثر من 150 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 750 ألف ريال.وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونيا، ضمن 223 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني".