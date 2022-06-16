2.6 مليار ريال تداولات فترة مزاد الإغلاق للسوق السعودي.. 12 % منها على "الأهلي"

شهد فترة مزاد الإغلاق تداولات بلغت نحو 2.6 مليار ريال، حيث تمت على 48.8 مليون سهم، وشكلت التداولات خلال فترة المزاد نحو 29 في المائة من إجمالي قيم التداول خلال الجلسة والتي بلغت 8.89 مليار ريال.

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" فقد كانت أكبر الصفقات من حيث القيمة قد تمت على أسهم شركة البنك الاهلي حيث تم تنفيذ صفقات بقيمة تجاوزت 318.8 مليون ريال تمثل 12 في المائة من تداولات المزاد، تلاه صفقات على أسهم مجموعة تداول والتي تجاوزت 268.9 مليون ريال تمثل 10 في المائة، ثم صفقات على أسهم كل مصرف الراجحي وأرامكو السعودية بتداولات بلغت 254 و196.5 مليون ريال.

وكانت "فوتسي راسل" المزود العالمي للمؤشرات قد أعلنت في وقت سابق عن مراجعتها الربع سنوية لمؤشراتها، حيث تم تنفيذ التغيرات اليوم.

حيث أدرجت شركة "تداول" في المؤشر القياسي العالمي، بالإضافة إلى المؤشر الخاص بالشركات ذات رأس المال المتوسط.

كذلك أضافت شركة "النايفات" إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير جدا "Micro Cap".