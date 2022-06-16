النفط يتراجع بفعل رفع الفائدة الأمريكية .. "برنت" عند 118 دولارا

بددت أسعار النفط مكاسبها السابقة لتنخفض اليوم بعد يوم من التراجع الشديد الذي نتج عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكن ما زال الاهتمام ينصب على نقص المعروض.

وبحلول الساعة 0906 بتوقيت جرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أي 0.4 في المائة إلى 118.06 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 44 سنتا أي 0.4 في المائة إلى 114.87 دولار للبرميل.

وظل الخامان بدرجة كبيرة داخل نطاق أسعار الجلسة السابقة.

وانخفضت الأسعار بأكثر من اثنين في المائة أمس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ 1994.

وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 أمس الأربعاء مما خفف ضغوط الخفض على أسعار النفط. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويحد من الطلب، وفقا لـ"رويترز".

وظل تركيز المستثمرين منصبا على قلة الإمدادات وتعافي الطلب بعدما حدت العقوبات الغربية من صادرات النفط الروسية.

وفي ليبيا انهار الانتاج إلى ما بين مئة ألف و150 ألف برميل يوميا، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة النفط يوم الثلاثاء، ويمثل ذلك نسبة ضئيلة من الانتاج الذي بلغ 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.

ومن المتوقع أن تتلقى الأسعار دعما كذلك من تعافي الطلب على النفط في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.