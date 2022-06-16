بـ 700 مليون ريال .. تأسيس شركة تخدم 660 ألف مزرعة سعودية

تستعد السعودية، لإطلاق أول شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية السعودية، بتمويل من صندوق التنمية الزراعية يصل 700 مليون ريال، الأمر الذي يشكل خطوة متقدمة في اتجاه دعم المستثمرين في القطاع الزراعي والمزارعين السعوديين بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح الدكتور إبراهيم التركي رئيس اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك باتحاد الغرف السعودية، أن فكرة الشركة انطلقت بمبادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتنمية وتطوير هذا القطاع بالمملكة وتحقيق مستهدفاته وفقا لرؤية 2030، برفع الناتج المحلي الزراعي من 130 إلى 165 مليار ريال،

وأفاد، أن اللجنة أقرت المبادرة بالإجماع ووجدت في تأسيس شركة للتسويق الزراعي إضافة حقيقة ونوعية للقطاع، تساعد في إيجاد هوية للمنتجات والمحاصيل الزراعية، تسهل على المزارعين الدخول في تفاوض جيد مع أسواق التجزئة، وتنظيم المزارع التي يبلغ عددها 660 ألف مزرعة بمختلف المساحات.

وبين أن الشركة ستكون متاحة في جميع مناطق المملكة لتعظيم الفائدة، وستسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي السعودي، عبر الاستيراد والتصدير ودعم القدرات الفنية للمزارعين، مفيدا أن الصندوق الزراعية أبدى استعداده لتمويلها بـ 700 مليون ريال، بشرط أن تكون شركة مساهمة من خلال قروض ميسرة، حيث ستكون مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.