10 شركات سعودية ناشئة تدخل المنافسة في سوق الألعاب الإلكترونية

احتفى برنامج "رواد الألعاب" التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يعد ضمن مبادرات رؤية 2030 المسندة إلى برنامج جودة الحياة، بتخريج 50 متدربا من أبناء وبنات الوطن المشاركين في نسخته الأولى التي استمرت 14 شهرا، وإدخال 10 شركات وطنية ناشئة للمنافسة في سوق الألعاب الإلكترونية، وتقديم 700 ألف منحة مالية للمشاريع الناشئة المشاركة في مسار ريادة الأعمال الرقمية.

وتضمن "رواد الألعاب" الذي تقدم 1000 من الكفاءات الوطنية الشابة بـ 100 فكرة، مسارا لريادة الأعمال الرقمية، وبرنامجا أطلق عليه (Game Changers) تعاونت فيه الوزارة مع "معهد ديجيبن للتكنولوجيا" و "شركة المبادرة المطورة" هادفين من خلاله إلى مساعدة رواد الأعمال الوطنيين على إطلاق شركات ألعاب مستقلة، حيث تم إرشادهم من قبل قدامى المطورين في صناعة الألعاب والمتخصصين في الحضانة لاكتساب المهارات التقنية والإبداعية والتجارية اللازمة لتحقيق هذا الهدف الأساسي، كما عمل المسار على استقطاب أفضل المعاهد في مجال تصميم الألعاب الإلكترونية لتقديم العديد من البرامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية أكاديميا وتطبيقيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية.