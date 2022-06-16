"العقارية": إعادة جدولة للقرض القائم مع "الأهلي السعودي" بملياري ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن إعادة جدولة مديونية للقرض القائم مع البنك الاهلي السعودي وذلك لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة. وتبلغ قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته ملياري ريال.

وتبلغ مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها:

1- مدة التمويل السابقة للتسهيل رقم (1) بمبلغ 1.6 مليار ريال هي 7 سنوات مع فترة سماح حتى تاريخ سداد اول قسط في 2021/11/21.

2- التسهيل رقم (2) بمبلغ 450 مليون ريال يستحق السداد بتاريخ 2020/08/21

مدة التمويل لكامل مبلغ القرض بعد اعادة الجدولة هي 12 سنة مع فترة سماح 4 سنوات