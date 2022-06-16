الذهب ينخفض مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 02:35 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1833.40 دولار للاوقية.

ويزيد رفع الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة بحسب رويترز.ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاما للحد من زيادة التضخم.

