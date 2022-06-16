«أرامكو» تستهدف خفض كثافة الانبعاثات في التنقيب والإنتاج 15 % بحلول 2035

أفصحت شركة أرامكو عن استهدافها خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج بالشركة، التي تعد من بين الأقل على مستوى قطاع الطاقة، بواقع 15 في المائة بحلول 2035، فضلا عن الوصول إلى 8.7 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي، مقابل كثافة هذه الانبعاثات في 2018 وهي 10.2 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي. جاء ذلك خلال تقريرها الأول الذي نشرته عن الاستدامة، مسلطا الضوء على الطرق، التي تخطط بها الشركة لمعالجة الانبعاثات بشكل أكبر، مع تقديم حلول لطاقة موثوقة وبتكلفة ملائمة. ويقدم التقرير- الذي تتوقع الشركة تحديثه على أساس سنوي- مزيدا من المعلومات حول جهود أرامكو السعودية الرامية لدعم التحول في مجال الطاقة على نطاق أوسع، مع عدد من الأهداف المؤقتة، التي تسعى لتحقيقها بحلول 2035.ويأتي إصدار هذا التقرير عقب الإعلان عن طموح الشركة لتحقيق الحياد الصفري للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، التي تقع ضمن النطاقين "1 و2" في مرافق أعمالها، التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050.وبحسب التقرير، تسعى الشركة أيضا لخفض أو تخفيف انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في النطاقين "1 و2" في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل، في كل من قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، بواقع أكثر من 50 مليون طن متري سنويا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035، وذلك عند مقارنتها بتوقعات أعمال الشركة الاعتيادية.من جانبه، أوضح المهندس، أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أنه جرى الإعلان في شهر أكتوبر من العام الماضي أن لدى أرامكو السعودية طموحا لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050، واليوم ينطلق تقرير الاستدامة، الذي يكشف عن الخطوات والمساعي التي يجري العمل بها في الشركة لموضوع مهم جدا، وهو تحقيق التوازن بين تلبية الطلب العالمي المتزايد من الطاقة الموثوقة ذات التكلفة الملائمة، وأن يكون للشركة إسهام واضح ومميز في الاستدامة وتحولات الطاقة التي يشهدها العالم على نطاق أوسع.وأكد أن أرامكو ستواصل نظرتها بعيدة المدى في مجال الاستثمارات، آخذة في الحسبان جوانب الغموض والتقلبات والتحولات التي تكتنف مشهد الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، كما سنواصل على مدى الأعوام العشرة المقبلة وما بعدها جهودنا المتزايدة وتركيزنا الريادي في الابتكار، وإدخال تقنيات جديدة ذات تأثير كبير وإيجابي لزيادة مستوى الاستدامة في أعمالنا التشغيلية.وتعمل أرامكو السعودية على تعزيز إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يركز على خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، والتخلص منها بحلول 2035.