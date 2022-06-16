الأسهم السعودية تفقد مستويات 12 ألف نقطة .. أطول سلسلة تراجع منذ شهر

انخفضت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة في أطول سلسلة تراجع منذ شهر لتغلق عند 11978 نقطة فاقدة 42 نقطة بنحو 0.35 في المائة، بينما فقد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.24 في المائة ليغلق عند 1669 نقطة.وجاء هذا التراجع وسط تباين القطاعات، حيث حاولت السوق العودة فوق متوسط 200 يوم، وعجزت عن ذلك وسط ضغوط البيع. وعلى الرغم من التداول في المنطقة الخضراء، وتحقيق السوق مكاسب أثناء الجلسة بنحو 0.9 في المائة، إلا أنها لم تستطع الحفاظ عليها. واستمرار ذلك السلوك وعدم تحسن أداء المؤشر مقابل متوسطات أدائه، يشجع متعاملين على البيع لوقف الخسارة أو جني الأرباح في ظل تحقيق السوق مكاسب منذ بداية العام.وكانت الأسواق أمس في حالة ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، خاصة بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 41 عاما.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12036 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 12131 نقطة رابحا 0.9 في المائة، بينما الأدنى عند 11978 نقطة، التي أغلق عندها في نهاية الجلسة فاقدا 0.35 في المائة بنحو 42 نقطة. وتراجعت السيولة 29 في المائة بنحو 2.5 مليار ريال لتصل إلى 6.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 47 مليون سهم متداول لتصل إلى 184 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 23 في المائة بنحو 104 آلاف صفقة لتصل إلى 350 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 3.4 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 0.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 5 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 1.6 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 12 في المائة بقيمة 783 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وفرة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 49.10 ريال، يليه سهم "إم آي إس" بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 115 ريالا، وحل ثالثا سهم "جرير" بنحو 5.7 في المائة، ليغلق عند 159 ريالا، وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "صادرات" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 63.10 ريال، يليه سهم "بحر العرب" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 108.60 ريال، وحل ثالثا سهم "أنعام القابضة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 28.15 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 626 مليون ريال، يليه سهم "دار الأركان" بقيمة 605 ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "إس تي سي" بقيمة 544 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية