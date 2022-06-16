وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الآلي" بنحو 7.6 في المائة ليغلق عند 99 ريالا، يليه "فاديكو" بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 167 ريالا، وحل ثالثا "جروب فايف" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "تدوير" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 72 ريالا، يليه "لدن" بنحو 7.4 في المائة ليغلق عند 15.74 ريال، وحل ثالثا "رؤوم" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 142 ريالا. وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 23 مليون ريال، يليه سهم "لدن" بقيمة 6.8 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "رؤوم" بقيمة 3.4 مليون ريال.
السوق الموازية تفقد 204 نقاط بتداولات قيمتها 52 مليون ريال
وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الآلي" بنحو 7.6 في المائة ليغلق عند 99 ريالا، يليه "فاديكو" بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 167 ريالا، وحل ثالثا "جروب فايف" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "تدوير" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 72 ريالا، يليه "لدن" بنحو 7.4 في المائة ليغلق عند 15.74 ريال، وحل ثالثا "رؤوم" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 142 ريالا. وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 23 مليون ريال، يليه سهم "لدن" بقيمة 6.8 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "رؤوم" بقيمة 3.4 مليون ريال.
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