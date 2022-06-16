السوق الموازية تفقد 204 نقاط بتداولات قيمتها 52 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 204 نقاط بنحو 0.95 في المائة لتغلق عند 21301 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 40 في المائة بنحو 35 مليون ريال لتصل إلى 52 مليون ريال، بينما نزلت الأسهم المتداولة 45 في المائة بنحو 762 ألف سهم لتصل إلى 903 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 37 في المائة بنحو 2.1 ألف صفقة لتصل إلى 3.6 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الآلي" بنحو 7.6 في المائة ليغلق عند 99 ريالا، يليه "فاديكو" بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 167 ريالا، وحل ثالثا "جروب فايف" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "تدوير" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 72 ريالا، يليه "لدن" بنحو 7.4 في المائة ليغلق عند 15.74 ريال، وحل ثالثا "رؤوم" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 142 ريالا. وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 23 مليون ريال، يليه سهم "لدن" بقيمة 6.8 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "رؤوم" بقيمة 3.4 مليون ريال.