النفط تحت تأثير العوامل المتضادة .. 30 % من واردات الخام الأوروبية بحاجة إلى استبدال

استمرت التقلبات في أسعار النفط الخام في ظل تأثير عديد من العوامل القوية والمتضادة، حيث تراجع الدولار الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط الخام، بينما استمرت المخزونات الأمريكية في الانخفاض.وتوقع محللون نفطيون، أن تنمو أسعار النفط على المديين القصير والمتوسط بشكل واسع، ما يعكس تزايد عدد المشترين الذين قاطعوا الواردات النفطية من روسيا، مشيرين إلى رفع وكالة فيتش توقعاتها لأسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط للفترة 2022 - 2024 بمقدار خمسة دولارات للبرميل.كما سلط المحللون الضوء على توقف نحو 1.1 مليون برميل يوميا من الإنتاج الليبي حاليا.وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، "إن وضع سوق النفط العالمية في حالة توتر وإحلال وتبديل، ما يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار نتيجة حالة عدم اليقين في الأسواق"، لافتا إلى أن الحظر الأوروبي على النفط الروسي له تأثير كبير في تدفقات تجارة النفط العالمية، حيث يحتاج نحو 30 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي إلى استبدال من مناطق أخرى بما في ذلك الشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة.وأوضح أن الإنتاج الروسي يواجه صعوبات في الاستمرارية بمستوى الكفاءة والتسويق السابقين في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى توقعات دولية بأن نحو مليوني برميل يوميا إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا من صادرات النفط الروسية أو نحو ربع إنتاج البلاد من النفط، قد تختفي من السوق العالمية بحلول نهاية هذا العام.من جانبه، قال جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا "إن أسعار الطاقة القياسية الحالية تعزز نمو التضخم العالمي"، لافتا إلى أن بيانات دولية تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط مستوى مائة مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري، بشرط أن يظل الوباء تحت السيطرة وألا تتكرر العودة إلى القيود والإغلاقات المشددة، كما حدث في الصين أخيرا.ورجح تعافي الطلب على نحو أقوى في العام المقبل متجاوزا استهلاك النفط قبل الجائحة المسجل في 2019، لافتا إلى أن تقديرات الوكالات الدولية المعنية بالطاقة تصب في مصلحة أن الطلب سيرتفع بنحو مليوني برميل يوميا في كل من 2022 و2023.من ناحيته، يرى أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن المعروض النفطي يتجه إلى مزيد من التشديد، ولذلك تتوالى ارتفاعات أسعار النفط الخام والوقود، موضحا أنه نظرا إلى أن متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة تجاوز خمسة دولارات للجالون للمرة الأولى في التاريخ، فإن السوق مهيأة لمزيد من الضيق بعد عشرة أسابيع متتالية من انخفاض المخزونات.وأوضح أن الطلب العالمي مستمر في الارتفاع، خاصة خلال أشهر الصيف، بسبب موسم القيادة في الولايات المتحدة.بدوره، يقول ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية "إن مراجعة (أوبك) لتوقعات النمو نحو الخفض قد عوضت عن بعض من المعنويات الهبوطية في السوق"، مشيرا إلى قيام عديد من البنوك ووكالات التصنيف برفع توقعات أسعار النفط الخام هذا العام، ليدور خام برنت في المتوسط حول مستوى 125 دولارا للبرميل.من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الخام أمس وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود والنمو الاقتصادي العالمي.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار أي بنسبة 1 في المائة إلى 119.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:01 بتوقيت جرينتش. ونزل سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط في عقود تموز (يوليو) 1.44 دولار أي بنسبة 1.2 في المائة إلى 117.49 دولار للبرميل.وقال جوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس "أسواق النفط تتوقع حالة من الغموض بشأن ما ستقوم به البنوك المركزية لاحقا ومدى تأثير ذلك في الطلب على النفط".ودفع ارتفاع التضخم المستثمرين وتجار النفط، إلى ترقب خطوة كبيرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، تتمثل في رفع الفائدة 75 نقطة أساس، وهو ما سيكون أكبر رفع للفائدة الأمريكية في 28 عاما.وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 123.73 دولار للبرميل، الثلاثاء، مقابل 120.66 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع بعد عدة انخفاضات سابقة، وإن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 120.16 دولار للبرميل".