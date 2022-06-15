الاحتياطي الفيدرالي: ملتزمون بشدة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%

أعلن البنك المركزي الأميركي الأربعاء أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 28 عاما، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0,75 نقطة مئوية الأربعاء بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

وأكدت اللجنة المكلفة السياسة المالية في المصرف أن الاحتياطي الفدرالي ما زال "ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%" مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي، وذلك بحسب الفرنسية.