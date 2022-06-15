الأسهم الأوروبية .. نزيف 6 جلسات يتوقف بعد تحرك المركزي لتهدئة اضطراب سوق السندات

ارتدت الأسهم الأوروبية عن ست جلسات متتالية من الخسائر اليوم الأربعاء بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إجراءات لتهدئة موجة مبيعات حادة في سوق السندات رغم أن بعض المستثمرين الذين يبحثون عن إجراءات أكثر حسما، يشعرون بخيبة أمل.

وبعد اجتماع غير مقرر، قال المركزي الأوروبي إنه سيتحاشى إعادة الاستثمار في السندات الحكومية المستحقة السداد وذلك لمساعدة الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو وسيبتكر أداة جديدة لمنع تشرذم سوق السندات في المنطقة.

وصعد مؤشر أسهم منطقة اليورو 1.6 بالمئة مع تسجيل أسهم بنوك المنطقة مكاسب قدرها 2.5 بالمئة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.4 بالمئة في أعقاب ست جلسات متتالية من الخسائر أثارتها مخاوف بأن زيادات نشطة في أسعار الفائدة الأمريكية ستدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.

وسيعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قراره للسياسة النقدية عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ويتوقع معظم المتعاملين زيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في أعقاب أرقام التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الجمعة الماضي.