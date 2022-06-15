التعاون الإسلامي : نهدف للارتقاء بالتجارة البينية بين دولنا إلى 25 % خلال 3 أعوام

أكد حسين طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن المنظمة حددت هدف الارتقاء بالتجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 25 % في السنوات الثلاث المقبلة، وأن تمويل التجارة وعمليات التأمين التجاري ودعم أنشطة القطاع الخاص بلغ تراكميا 140 مليار دولار، منذ إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

جاء ذلك في بيان ألقاه نيابة عنه للدكتور أحمد كاويسا الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية ، خلال حفل افتتاح المعرض التجاري الـ 17 لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في داكار بالسنغال في 13 يونيو، حيث قال "آمل وأدعو الله أن يسهم هذا المعرض بشكل فعال برفع نسبة التجارة البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي من 18 % في 2021 إلى 25 % بحلول 2025".