"تاسي" يغلق دون مستوى 12 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 5 أشهر

انخفضت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء بشكل طفيف مواصلة بذلك سلسلة التراجعات وللجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق المؤشر العام دون مستوى 12 ألف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف يناير الماضي.

ويأتي تراجع السوق المحلية على خلفية هبوط الأسواق العالمية، مع زيادة المخاوف حيال التضخم وكذلك رفع معدلات الفائدة.

وهبط المؤشر العام 42 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11978 نقطة، فيما بلغت السيولة 6.4 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم دار الأركان وكذلك "اس تي سي"، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 184.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 450.8 ألف صفقة.

وقاد تراجع المؤشر العام "أرامكو السعودية" بعد انخفاضه 1.5 في المائة مسجلا أدنى إغلاق منذ مارس الماضي عند مستوى 38.45 ريال للسهم، تلاه مصرف الراجحي الذي تراجع 0.7 في المائة

إلى ذلك، صعدت أسهم 93 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم وفرة بعد ارتفاعه بالحد الأعلى 10 في المائة، تزامن مع إعلان الشركة موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 154 مليون ريال.

ومن بين الأسهم المرتفعة جرير والمراكز بعد تسجيلهم مكاسب بواقع 5.7 و4.3 في المائة، أيضا أرتفع سهم دار الأركان 3.6 في المائة مسجلا بذلك أعلى إغلاق منذ أبريل 2014.

في المقابل، هبطت أسهم 114 شركة تصدرها شركة صادرات وبحر العرب وكذلك أنعام القابضة بعد هبوطهم بالحد الادنى 10 في المائة.

أيضا انخفضت التطويرية الغذائية بأكثر من 8 في المائة، بينما هبطت أسهم بترو رابغ 6 في المائة.