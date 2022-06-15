بجوائز 15 مليون دولار .. موسم الجيمرز يعلن عن قائمة بطولات النخبة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة لموسم الجيمرز - الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم - عن قائمة البطولات ضمن منافسات النخبة والتي ستشهد مشاركة أفضل الفرق العالمية وبجوائز مالية يبلغ مجموعها 15 مليون دولار.

وعلى مدار 6 أسابيع في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر، ستقام 5 بطولات عالمية في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية وهي: Rocket League و Dota 2 و Fortnite و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege و PUBG MOBILE.

وتم بناء موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات لاحتضان منافسات بطولات النخبة وتقديم أفضل تجربة للفرق واللاعبين بالإضافة إلى الجماهير والزوار في بوليفارد رياض سيتي.

وستشهد بطولة Fortnite مشاركة أفضل لاعبي اللعبة الشهيرة من مختلف أنحاء العالم، في حين يشارك 24 من نخبة الفرق العالمية في بطولة Rocket League ومن ضمنهم : الفريق السعودي Falcons، وفريق Furia Esports من أمريكا اللاتينية، وفريقي FaZe Clan و Rogue من أمريكا الشمالية.

كما ستشهد بطولة Dota 2 مشاركة 8 فرق عالمية ومن بينها الفريق السعودي Deboosters الذي تأهل للمشاركة في موسم الجيمرز بعد تحقيقه لقب بطولة منافسات النخبة الخاصة بلاعبون بلا حدود في نفس اللعبة. ومن المنتظر مشاركة 8 فرق عالمية أخرى في بطولة Rainbow Six Siege ومنها: فريق TSM FTX من أمريكا الشمالية، وفريق Liquid من أمريكا اللاتينية.

وقال الأمير فيصل بن بندر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية "موسم الجيمرز هو حدث مميز جدًا، ويسعدنا أن نرحب بنخبة الفرق واللاعبين في هذا الحدث العالمي الذي يهدف إلى نقل الرياضات والألعاب الإلكترونية من عالمها الافتراضي إلى أرض الواقع في مدينة الرياض"

وأضاف "ستكون هذه فرصة خاصة ليتعرف عشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية على أفضل المواهب المشاركة في بطولات النخبة ومشاهدتهم عن قرب وهم يخوضون المنافسات، ونأمل أن يساهم ذلك في إلهام الجيل القادم من اللاعبين في المملكة وخارجها وأن يعزز من شغفهم والتزامهم تجاه مشهد الألعاب الإلكترونية. ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين".

موسم الجيمرز من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسيتم التركيز خلاله على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات والألعاب الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

كما ستقام سلسلة من الحفلات على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة ثمانية نجوم عالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين. وتنطلق الحفلات يوم الخميس الموافق 14 يوليو وتختتم في يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر. بالإضافة إلى أكثر من ألف نشاط ترفيهي ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

وتُنقل مجريات بطولات موسم الجيمرز مباشرة على قنوات الموسم في مختلف المنصات من خلال أكثر من 8 لغات مختلفة. كما سيتم الإعلان لاحقاً عن المزيد من التفاصيل حول أسماء النجوم المشاركين والفعاليات، وبالإمكان متابعة آخر المستجدات حول موسم الجيمرز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.