بحلول 2026.. ارتفاع الإنفاق على التطبيقات إلى 233 مليار دولار

توقع تقرير حديث أن إنفاق المستهلك على تطبيقات الهواتف الذكية سيرتفع إلى 233 مليار دولار بحلول عام 2026.

وبين التقرير الصادر من قبل شركة "سينسر تاور"، أن الإنفاق الذي سيكون مركزا على عمليات الشراء من داخل التطبيق والاشتراكات عبر كل من متاجر التطبيقات الرئيسة ستمثل زيادة بنسبة 77 في المائة عن عام 2021.

بينما عاد الإنفاق الاستهلاكي إلى طبيعته بعد الوباء، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 12 في المائة حتى 2026. وسيذهب نصيب الأسد من الإنفاق إلى متجر تطبيقات "أبل" بـ 161 مليار دولار سنويا، بينما ستجذب "جوجل" 72 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى أعلى مستوى عند 86 مليار دولار.

أما بالنسبة لعدد مرات تحميل التطبيقات فقد أوضح التقرير، أنه تراجع قليلا بعد الوباء لكنه ما زال قويا، وسترتفع نسبة عدد مرات التحميل إلى 4.7 في المائة لتصل إلى 181 مليار مرة بحلول 2026.

ومن المتوقع أن يتم استخدام تطبيقات متجر "آب ستور" التابع لـ "أبل" خلال الأعوام الخمس المقبلة ما يقارب 37.8 مليار مرة، بينما سيصل استخدام تطبيقات "جوجل بلاي" إلى 143.1 مليار مرة.

وبين التقرير أن من المتوقع أن تكون ألعاب الهواتف الذكية هي الفئة الأعلى ربحا، كما أنها ستتجاوز التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب من حيث الإيرادات بحلول عام 2026 في جميع متاجر التطبيقات.

وأوضح التقرير أن آسيا ستشهد أعلى زيادة في استخدام التطبيقات حيث يتوقع أن يضاف 88.3 مليار تحميل بحلول عام 2026، وفي الوقت نفسه، ستصل الهند إلى 40.2 مليار تحميل جديد عام 2026، بزيادة 44 في المائة مقارنة بـ 27.8 مليار عام 2021.