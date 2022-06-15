النفط يتراجع مع ترقب ارتفاع لأسعار الفائدة الأمريكية .. "برنت" قرب 120 دولارا

انخفضت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود والنمو الاقتصادي العالمي قبل الارتفاع الكبير المتوقع في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار أي بنسبة واحد في المائة إلى 119.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1001 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط في عقود يوليو تموز 1.44 دولار أي بنسبة 1.2 في المائة إلى 117.49 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز"، قال جوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس "أسواق النفط تتوقع حالة من الغموض بشأن ما ستقوم به البنوك المركزية لاحقا ومدى تأثير ذلك على الطلب على النفط".

ودفع ارتفاع التضخم المستثمرين لترقب خطوة كبيرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع تتمثل في رفع الفائدة 75 نقطة أساس وهو ما سيكون أكبر رفع للفائدة الأمريكية في 28 عاما.

ولقيت أسعار النفط بعض الدعم من نقص معروض البنزين في الأسواق الأمريكية وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من شركات النفط تفسير عدم ضخها للمزيد من البنزين في السوق.