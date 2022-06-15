أرامكو : نهدف لإنتاج 11 مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنويا بحلول 2030

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، أنها تهدف لإنتاج 11 مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنويا بحلول 2030.

ونشرت الشركة اليوم، تقريرها الأول عن الاستدامة، مسلطا الضوء على الطرق التي تخطط بها الشركة لمعالجة الانبعاثات بشكل أكبر، مع تقديم حلول لطاقة موثوقة وبتكلفة ملائمة.

ويقدم التقرير، الذي تتوقع الشركة تحديثه على أساس سنوي، مزيدا من المعلومات حول جهود أرامكو الرامية لدعم التحول في مجال الطاقة على نطاق أوسع، مع عدد من الأهداف المؤقتة التي تسعى لتحقيقها بحلول 2035.

ويأتي إصدار هذا التقرير عقب الإعلان عن طموح الشركة لتحقيق الحياد الصفري للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين (1 و 2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050.

وبحلول 2035، تهدف أرامكو إلى خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج بالشركة، والتي تعد من بين الأقل على مستوى قطاع الطاقة بواقع 15 %.

وتستهدف الشركة الوصول إلى 8.7 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي، مقابل كثافة هذه الانبعاثات في 2018، وهي 10.2 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي.

وتسعى الشركة أيضا لخفض أو تخفيف انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بالنطاقين (1 و 2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل، في كل من قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، بواقع 50 مليون طن متري سنويا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035، وذلك عند مقارنتها بتوقعات أعمال الشركة الاعتيادية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين "أعلنا في أكتوبر 2021، أن لدى أرامكو طموحا لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050.

وأضاف "اليوم نطلق تقرير الاستدامة الذي يكشف عن الخطوات والمساعي التي يجري العمل بها في الشركة لموضوع مهم جدا، وهو تحقيق التوازن بين تلبية الطلب العالمي المتزايد من الطاقة الموثوقة ذات التكلفة الملائمة، وبين أن يكون لنا إسهام واضح ومميز في الاستدامة وتحولات الطاقة التي يشهدها العالم على نطاق أوسع.

وبين، أن أرامكو ستواصل نظرتها بعيدة المدى في مجال الاستثمارات، آخذة في الاعتبار جوانب الغموض والتقلبات والتحولات التي تكتنف مشهد الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وأشار، إلى أن الشركة ستواصل على مدى العشر سنوات القادمة وما بعدها جهودنا المتزايدة وتركيزنا الريادي في الابتكار، وإدخال تقنيات جديدة ذات تأثير كبير وإيجابي لزيادة مستوى الاستدامة في أعمالنا التشغيلية".

وتعمل أرامكو على تعزيز إطار الاقتصاد الدائري للكربون، والذي يركز على خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، والتخلص منها. وبحلول 2035، تهدف الشركة إلى الحدّ من الانبعاثات وخفضها من خلال ما يلي :

- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وسينتج عن ذلك تحقيق خفض بواقع 14 مليون طن متري سنويا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.

- الاستثمار في احتجاز واستخدام وتخزين الكربون، بما يؤدي إلى استخلاص 11 مليون طن متري سنويا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.

- تحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة، سيتيح ذلك تجنب انبعاث 11 مليون طن متري سنويًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.

- الحد من انبعاثات الميثان وحرق الغاز في الشعلات، وسيتيح ذلك تخفيض 1 مليون طن متري سنويا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.

- الموازنة في الحد من انبعاثات 16 مليون طن متري من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على حرص الشركة على تطوير أعمالها لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين، بهدف إنتاج 11 مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنويا بحلول 2030، مع إمكانية المساعدة على خفض الانبعاثات بشكل كبير في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها مثل النقل الثقيل، والتدفئة، والتطبيقات الصناعية.

وفي إطار جهود إعداد التقرير، وتحديد المقاييس ومؤشرات الأداء المناسبة، قيمت أرامكو 150 موضوعا في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحديد أهميتها بالنسبة لأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركة. ويسلط التقرير الضوء على 4 مجالات رئيسة هي: التغير المناخي والتحول في مجال الطاقة، وسلامة الأعمال وتطوير الأفراد، والحد من الآثار البيئية، وتعظيم القيمة المجتمعية