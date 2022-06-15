"الأغذية" ترفع التضخم في السعودية 2.2 % خلال مايو

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي خلال مايو الماضي 2.2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، صعد التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر 4.2 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية 4.6 في المائة، كما ارتفعت أسعار النقل ثالث الأقسام وزنا 4.6 في المائة، وقسم التعليم 6.2 في المائة، والمطاعم والفنادق 4.1 في المائة.

على الجانب الآخر، انخفض قسم الملابس والأحذية 1.7 في المائة، وقسم التبغ 0.7 في المائة.

والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ29 على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2020، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو).

وارتفع في آب (أغسطس) 6.2 في المائة، و5.7 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، و5.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، ثم 5.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2021، و5.2 في المائة في شباط (فبراير)، و4.9 في المائة في آذار (مارس)، و5.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و5.7 في المائة في أيار (مايو).

بينما ارتفع 6.2 في المائة في حزيران (يونيو)، و0.4 في المائة في تموز (يوليو)، وأخيرا 0.3 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، و0.6 في المائة خلال أيلول (سبتمبر)، و0.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، و1.1 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، و1.2 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر)، ثم 1.2 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) 2022، و1.6 في المائة في شباط (فبراير)، و2 في المائة خلال آذار (مارس)، و2.3 في المائة في أبريل 2022.

أوزان الأقسام

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.

خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية