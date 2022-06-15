"المراكز" توقع اتفاقيتين مع "الرياض المالية" لتأسيس صندوقين عقاريين بقيمة 6.2 مليار ريال

أعلنت شركة المراكز العربية اليوم أنه تم الانتهاء من توقيع اتفاقيتين مع شركة الرياض المالية يوم أمس الثلاثاء بشأن تأسيس صندوقين عقاريين استثماريين مغلقين ، متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية، يبلغ حجمهما 6.2 مليار ريال لغرض تطوير مركزي جوهرة الرياض وجوهرة جدة؛ وهما من كبرى المشاريع المدرجة ضمن الخطة التوسعية للشركة بمدينتي الرياض وجدة.

وقد قام الصندوقان بالاستحواذ على الأرضين المملوكتين للمراكز العربية في كل من الرياض وجدة لغرض استكمال تطوير المركزين التجاريين عليهما، حيث يستهدف الصندوق الاستثماري الأول استكمال تطوير مركز جوهرة الرياض على أرض مساحتها 623.4 ألف متر مربع والواقعة على طريق الملك خالد مع تقاطع طريق العروبة بحي الرائد بمدينة الرياض والبالغ قيمتها السوقية قرابة 2.1 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2021م. فيما يستهدف الصندوق الاستثماري الآخر استكمال تطوير مركز جوهرة جدة على أرض بمساحة 170.7 ألف متر مربع والواقعة على طريق الملك عبدالعزيز تقاطع طريق السلام (دوار الكرة الأرضية) بحي المحمدية بمدينة جدة والبالغ قيمتها السوقية قرابة 1.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2021م.

وتجدر الإشارة هنا بأن ملكية وحدات الصندوقين تعود بالكامل للمراكز العربية، فيما ستتولى الرياض المالية مهام إدارة الصندوقين الاستثماريين والحاصلين على ترخيص من هيئة السوق المالية. وستحتفظ الشركة بامتياز إدارة وتشغيل المركزين التجاريين بعد الانتهاء من تطويرهما، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الصندوقين. كما قد يعتزم الصندوقان لاحقاً التخارج من الاستثمار من خلال عدة خيارات متضمنة طرحها كصندوق عقاري متخصص متداول (ريت). وسيظهر الأثر المالي من مساهمة الشركة في هذين الصندوقين على قوائمها المالية بدءًا من الربع المالي الأول المنتهي في 30 يونيو 2022م.

ويجسد هذان المركزان أحدث التصاميم والتوجهات في مجال صناعة المولات التجارية على مستوى العالم ليُلبّيا كافة احتياجات الزوار في وقتنا الراهن؛ مما سيجعلهما وجهتين عصريتين رئيسيتين تتماشيان مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتضمنة الارتقاء بمستوى جودة ورفاهية الحياة للسكان. ولتحقيق ذلك، فقد قامت الشركة لأول مرة ضمن محفظة مراكزها التجارية بتخصيص جزءٍ في كلا المركزين لاستضافة أفخر العلامات التجارية العالمية في مجالي الأزياء والموضة؛ منها ما سيفتتح أولى فروعها على مستوى المنطقة. كما سيحوي المركزان على أجزاء مغلقة بأسقف زجاجية وأخرى مفتوحة ومطلة على مناظر خضراء طبيعية ومعالم مائية يتخللها مسارات للمشي والتنزه لتنويع وإثراء تجربة الزائر، وسيخصص كل من المركزين منطقةً خاصة للترفيه تعتبر الأضخم في المملكة ستحوي داراً للسينما ومناطق للألعاب المتحركة والرقمية تناسب جميع الفئات والأعمار.

وتجدر الإشارة بأنه قد تم تخصيص جزء من مساحة كلتا الأرضين ليتم في مرحلة لاحقة تطوير مرافق متعددة الاستخدامات (فندقية ومكتبية) متصلة بكلا المركزين؛ مما سيضيف إليهما قيمة وأهمية إضافيتين.

ويتميز مركز جوهرة الرياض بموقعه الاستراتيجي والمرموق لقربه من عدد من معالم مدينة الرياض الهامة مثل حي السفارات وبوابة الدرعية، وقد بدأت أعمال الإنشاءات فيه منذ شهر أغسطس 2021م ووصلت نسبة ما تم إنجازه 15% حالياً. ويستهدف الصندوق المخصص لهذا المشروع تسريع وتيرة الإنجاز بهذا المركز وضمان الانتهاء من تطويره في الوقت المحدد، نظراً لتوفّر التمويل اللازم لذلك من خلال الصندوق، ليتم افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2025م وفق ما هو متوقع. وقد حُدد إجمالي مبلغ تكلفة تطوير مركز جوهرة الرياض بقرابة 1.8 مليار ريال. ومن المتوقع أن تتخطى الإيرادات السنوية له مبلغ 400 مليون ريال بعد افتتاحه ووصوله لمستوى الاستقرار التشغيلي. ونظراً لأهمية وتميز مشروع جوهرة الرياض، فقد تلقت إدارة التأجير بالشركة خطابات رغبة من قبل مستأجرين فاقت ما نسبته 70% من إجمالي مساحات التأجير فيه والبالغة قرابة 148.4 ألف متر مربع. كما أن من المتوقع أيضاً أن يضيف هذا المركز قرابة 7 آلاف وظيفة بعد تشغيله.

أما مركز جوهرة جدة والذي وصلت نسبة الإنجاز به قرابة 14% حالياً، فيتميز هو الآخر بموقع استراتيجي مرموق؛ فهو قريب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكذلك نادي اليخوت الواقع في منطقة كورنيش جدة. ويستهدف الصندوق الآخر والمخصص لهذا المشروع استكمال وضمان الانتهاء من أعمال التطوير به في الوقت المحدد، نظراً لتوفّر التمويل اللازم لذلك من خلال الصندوق، ليتم افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2024م وفق ما هو متوقع. وقد حُدد إجمالي مبلغ تكلفة تطوير مركز جوهرة جدة بقرابة 1.1 مليار ريال. في حين أن من المتوقع أن تتخطى إيراداته السنوية مبلغ 270 مليون ريال بعد افتتاحه ووصوله لمستوى الاستقرار التشغيلي. ونظراً لأهمية وتميز مشروع جوهرة جدة، فقد تلقت إدارة التأجير بالشركة خطابات رغبة من قبل مستأجرين فاقت ما نسبته 70% من إجمالي مساحات المركز التأجيرية والبالغة قرابة 87.2 ألف متر مربع. كما أن من المتوقع أن يضيف قرابة 5 آلاف وظيفة بعد تشغيله.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة العامة بتبني نموذج لتخفيف الأصول. فمن ﺧﻼل ھذا اﻟﻧﻣوذج المبتكر، ﺳـوف ﺗﺗﻣﻛن الشركة ﻣن ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻـول اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ، ﻣﻣﺎ سيسهم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻟﻠﺗوﺳـﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ بشكل أكثر ﺳـرﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ.