"عزم" ترسي مشروع مع وزارة المالية بقيمة تتجاوز 16.5 مليون ريال

أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن ترسية مشروع تطوير البوابات الرقمية والتطبيقات الذكية مع وزارة المالية بقيمة تتجاوز 16.5 ملايين ريال.

ويهدف مشروع تطوير البوابات الرقمية والتطبيقات الذكية إلى بناء وتطوير منصات ذكية وحلول الاعمال لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكيناً للتحول الرقمي لخدمات الوزارة وتتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات وإدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية بالإضافة الى العديد من الخدمات المتعلقة بالموارد الحكومية. واستجابة لهذه الأهداف، سوف تقوم شركة عزم السعودية بتقديم خدمات الدعم وتوفير فريق من ذوي الخبرة في مقر المنظمة في وزارة المالية بحسب آلياتها ومتطلباتها.

