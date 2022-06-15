"الخليج للتدريب" تعتزم شراء عدد من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم اليوم عن عزمها شراء 300000 سهم من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والإحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة

وستتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.

يذكر أنه لابد من موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

