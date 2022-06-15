شركة "أو إتش آر" تستحوذ على 100% من أسهم شركة بلوفو المحدودة المملوكة لمهارة بنسبة 40%

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية اليوم عن اتمام شركة أو إتش آر الاستحواذ على 100% من أسهم شركة بلوفو المحدودة والمملوكة لشركة مهارة بنسبة 40%، وذلك من خلال صفقة تبادل أسهم، حيث صدر قرار وزارة التجارة أمس الثلاثاء بالموافقة على اعلان تحول شركة أو إتش آر إلى شركة مساهمة مقفلة بمسمى شركة كابي التقنيات لتقنية المعلومات ("شركة كابي") برأسمال يبلغ 200 مليون ريال، وقد نتج عن العملية تملك شركة مهارة لعدد (3,956,560) سهماً في شركة كابي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد، أي ما يعادل 19.78% من حقوق الملكية في شركة كابي.

ويأتي الاستحواذ في إطار تعزيز تكامل أعمال شركة كابي المتخصصة في خدمات وحلول قطاع الموارد البشرية وحلول التوطين في المملكة، مع أعمال شركة بلوفو المتخصصة في حلول تقنيات التوظيف المدعمة بالذكاء الاصطناعي، حيث يهدف التكامل إلى تعزيز استخدام تقنيات الموارد البشرية لمساعدة العملاء على بناء حلول استقطاب المواهب وإدارتها، مدعمة بتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي بما يرفع من تجربة المتقدمين وتحسن نتائج التوظيف.