عمومية "الخليج للتدريب" تقرر عدم توزيع أرباح عن 2021 للتركيز على الاستحواذات والتوسعات

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم اليوم الأربعاء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني ) والتي عقدت أمس عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بنسبة حضور بلغت % 26.36، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2021م للتركيز على الاستحواذات والتوسعات بقطاع التعليم وتوفير التمويل اللازم لها ودعماً لمركز الشركة المالي.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م.

2. الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م.

3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م.

4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2021م للتركيز على الاستحواذات والتوسعات بقطاع التعليم وتوفير التمويل اللازم لها ودعماً لمركز الشركة المالي.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2021م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2021م .

8. الموافقة على صرف مبلغ (180.000) مائة وثمانون ألف ريال كمكـافأة لأعضاء لجنـــــــة المراجعـــــــة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2021م.

9. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على لائحة معايير الاشتراك في الاعمال المنافسة لأعمال الشركة

11. الموافقة على تعديل المادة (17) السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.



وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. الأستاذ / عبد العـزيز بن راشـد عبد الرحمن الراشـد - رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / أحمــد بن علي أحمــد الشــدوي - نائب رئيس المجلس

3. الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحســيني

4. الأستاذ / عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ

5. الأستاذ / عبد الله بن محمد سليمان جــبرين

6. المهندس / الوليـد بن عبد الرزاق الدريعان

ولم يتمكن من حضور الاجتماع: -

الدكتور/ علي بن عبد الخالق عبد الرحمن القرني



وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من: -

1. الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسـيني –عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية نيابة عن الدكتور/ علي بن عبد الخالق عبد الرحمن القرني- رئيس اللجنة

2. الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسـيني - رئيس لجنة المراجعة

3. الأستاذ/ عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت