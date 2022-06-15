"تقييم": 450 ألف مستفيد من مراكز تقدير في الربع الأول

قال لـ"الاقتصادية" سعد البيز مدير التواصل في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين"تقييم"، إن عدد المستفيدين من مراكز تقدير بلغ أكثر من 450 ألف مركبة خلال الربع الأول لعام 2022.وأوضح البيز أن منظومة “تقدير” هي إحدى مبادرات الهيئة، التي تسعى من خلالها إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنية واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، وذلك استنادا إلى معايير تقدير مهنية وفنية معتمدة، وكوادر تم تأهليها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي مراكز ذات مواصفات فنية محددة.وأشار إلى أن هذه المنظومة تسعى لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات، وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرار المركبات من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، بما يسهم في إنهاء جميع عمليات التقدير في زيارة واحدة لمركز التقدير ومن ثم إرسال تقرير الحادث إلى شركة التأمين.وبين أن مراكز تقدير بلغت حتى الآن 24 مركزا موزعة بين الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والأحساء وأبها وجازان والطائف والجبيل والقطيف وبريدة وتبوك، كما تقوم الهيئة باستمرار وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بدراسة الاحتياج لافتتاح مراكز للتقدير في مختلف مدن المملكة.