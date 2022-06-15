مؤشر الأسهم السعودية يتماسك فوق مستويات 12 ألف نقطة .. نشاط شرائي يعوض معظم الخسائر

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة، إلا أنها جاءت بوتيرة أقل من الجلستين السابقتين لتغلق عند 12020 نقطة فاقدة 32 نقطة بنحو 0.3 في المائة. وارتفع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بنحو نقطة ليغلق عند 1673 نقطة. على خلاف التداولات السابقة شهدت السوق نشاطا للمشترين خلال الجلسة فعوضوا معظم الخسائر وكانت هناك مكاسب أثناء الجلسة، وجاء الإغلاق عند مستوى قريب من الافتتاح. لا تزال السوق دون متوسط 200 يوم عند أدنى مستوى في أربعة أشهر، ما يجعل السوق أكثر ضعفا في مواجهة أي ضغوط بيعية، بينما العودة فوق مستويات 12117 نقطة والاستقرار أعلى منها قد يحسن من أدائها، أما التداول دون تلك المستويات فتبقي فرص تعرضها لضغوط البيع مرتفعة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12038 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 12114 نقطة رابحا 0.5 في المائة، بينما الأدنى عند 11708 نقاط فاقدا 2.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 12020 نقطة فاقدا 32 نقطة بنحو 0.27 في المائة. وارتفعت السيولة 2.8 في المائة بنحو 245 مليون ريال لتصل إلى تسعة مليارات ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 21 مليون سهم لتصل إلى 231 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 1 في المائة بنحو 4.8 ألف صفقة لتصل إلى 455 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 3 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 0.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 4.5 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 4.1 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.6 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 27 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 9 في المائة بقيمة 842 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سايكو" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 20.90 ريال، يليه سهم "تكافل الراجحي" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 91.60 ريال، وحل ثالثا سهم "رعاية" بنحو 6.6 في المائة ليغلق عند 61 ريالا. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "التطويرية الغذائية" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 223.20 ريال، يليه سهم "بحر العرب" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 120.60 ريال، وحل ثالثا سهم "متطورة" بنحو 9.5 في المائة ليغلق عند 32.60 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه سهم "إس تي سي" بقيمة 699 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 445 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية