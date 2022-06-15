«نمو» تضيف 44 نقطة بتداولات قيمتها 87 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "فاديكو" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 155.60 ريال، يليه "العبيكان للزجاج" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 86.60 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 32.25 ريال. بينما تصدر المتراجعة "غاز" بنحو 11 في المائة ليغلق عند 61.10 ريال، يليه "المركز الآلي" بنحو 9.3 في المائة ليغلق عند 92 ريالا، وحل ثالثا "آيكتك" بنحو 8.3 في المائة ليغلق عند 115 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 44 مليون ريال، يليه سهم "لدن" بقيمة 15 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 5.6 مليون ريال.
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