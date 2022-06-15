«نمو» تضيف 44 نقطة بتداولات قيمتها 87 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 44 نقطة بنحو 0.2 في المائة لتغلق عند 21505 نقاط. وقفزت قيمة التداول 305 في المائة بنحو 65 مليون ريال لتصل إلى 87 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 426 في المائة بنحو 1.3 مليون سهم لتصل إلى 1.6 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد ارتفعت 218 في المائة بنحو 3.9 ألف صفقة لتصل إلى 5.8 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "فاديكو" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 155.60 ريال، يليه "العبيكان للزجاج" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 86.60 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 32.25 ريال. بينما تصدر المتراجعة "غاز" بنحو 11 في المائة ليغلق عند 61.10 ريال، يليه "المركز الآلي" بنحو 9.3 في المائة ليغلق عند 92 ريالا، وحل ثالثا "آيكتك" بنحو 8.3 في المائة ليغلق عند 115 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 44 مليون ريال، يليه سهم "لدن" بقيمة 15 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 5.6 مليون ريال.