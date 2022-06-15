في مواجهة أزمة مالية طاحنة .. سريلانكا تمنح يوم عطلة إضافي لموظفيها

قالت الحكومة السريلانكية أمس إنها أقرت أربعة أيام عمل في الأسبوع للعاملين في القطاع العام لمساعدتهم على التكيف مع نقص الوقود وتشجيعهم على زراعة مواد غذائية في حين تواجه الحكومة أسوأ أزمة مالية منذ عقود.وتضررت سريلانكا، التي يعمل نحو مليون موظف في قطاعها العام، من نقص حاد في العملة الصعبة تركها غير قادرة على توفير واردات أساسية مثل الوقود والغذاء والدواء.ويقف الكثيرون من سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة في طوابير طويلة لساعات أمام محطات التزود بالوقود ويشهدون انقطاع الكهرباء لفترات طويلة منذ شهور.وبحسب "رويترز"، حذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أزمة إنسانية وشيكة وتعتزم تقديم 47 مليون دولار لمساعدة أكثر من مليون شخص معرضين للخطر.ودفع تراجع قيمة العملة وزيادة أسعار السلع العالمية أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع 57 في المائة في نيسان (أبريل).وفي سياق متصل، حذرت أديينكا باديجو المسؤولة في برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان من أن الأمم المتحدة تحتاج بشكل طارئ إلى 426 مليون دولار لتجنب مجاعة تطول قسما كبيرا من شعب هذا البلد.وقالت "نحن أساسا في أزمة، لكننا بحاجة إلى استئناف توزيع المساعدات في المناطق، حيث اضطررنا لتعليقها لتجنب أن يغرق الناس في مجاعة، ولذلك نحن بحاجة إلى 426 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة".وحذرت باديجو من العاصمة جوبا من أن "جنوب السودان يواجه عامه الأشد جوعا منذ استقلاله".وقالت إن الأسباب تراكمية، وهي "استمرار الصراع الداخلي وأزمة المناخ التي تسببت في فيضانات على مدى ثلاثة أعوام متتالية، وصدمات اقتصادية شديدة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد - 19، والآن الحرب في أوكرانيا".ويشهد جنوب السودان انعدام استقرار مزمنا منذ استقلاله عن السودان 2011. وأسفرت حرب أهلية بين 2013 و2018 عن مقتل نحو 400 ألف شخص ونزوح الملايين.وأشارت باديجو إلى أن "أكثر من ثلثي السكان يشهدون على أزمة إنسانية وأمنية خطيرة ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية للبقاء على قيد الحياة".وتابعت "نقدر أن من بين هؤلاء، هناك 8.3 مليون شخص، بمن فيهم نازحون في الداخل ولاجئون، سيعانون الجوع الحاد في موسم الجفاف. وهذا العدد يشمل أيضا مليوني امرأة وطفل معرضين لخطر سوء التغذية الحاد في 2022".وهذا العام قرر برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات غذائية لـ6.2 مليون شخص.لكن زيادة الطلب وعدم كفاية الأموال دفعت الوكالة الأممية في نيسان (أبريل) إلى تعليق مساعدتها لـ1.7 مليون شخص، هم أشخاص يعدون من فئات منخفضة نسبيا تعاني انعدام الأمن الغذائي.