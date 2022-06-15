ضربة قوية لـ «اقتصاد الصادرات» .. إضراب سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية لا ينتهي

تعاني سلاسل التوريد في العالم، المتضررة في الأساس جراء الحرب في أوكرانيا والقيود في الصين، منذ الأسبوع الماضي، إضراب سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.وأدى الإضراب الذي دخل يومه الثامن أمس إلى تعطيل الإنتاج والنقل في قطاعات حيوية مثل الصلب والبتروكيماويات والسيارات، وخسائر بنحو 1.6 تريليون وون "1.2 مليار يورو"، وفقا لبيانات وزارة التجارة.وكوريا الجنوبية هي أكبر مصدر لرقائق تخزين الذاكرة وموطن سامسونج، عملاق صناعة الشرائح للإلكترونيات في العالم، إضافة إلى كبرى شركات السيارات مثل كيا وهيونداي.وبحسب "الفرنسية"، يعد هذا الإضراب آخر اختبار لسلاسل التوريد العالمية التي تواجه بالفعل تحديات بسبب الإغلاق المطول في الصين والحرب في أوكرانيا.كما أنه أول إضراب واسع النطاق يواجهه الرئيس المحافظ المنتخب حديثا يون سوك-يول، المؤيد للشركات التجارية، الذي تعهد باتباع نهج حازم إزاء الاحتجاجات الاجتماعية.وتوقف السائقون عن العمل الأسبوع الماضي وعطلوا نشاط الموانئ والمصانع في رابع أكبر اقتصاد في آسيا احتجاجا على إلغاء الحد الأدنى للأجور وارتفاع التكاليف.قال تشو جيونج جاي، عضو نقابة "تضامن سائقي الشاحنات" إن "كل ما نطلبه هو إنهاء حالة عدم اليقين في حياتنا".وأعرب سائقو الشاحنات عن "يأسهم" أمام الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والتضخم الذي بلغ في كوريا الجنوبية ذروته على مدار عشرة أعوام، وفقا للأرقام الرسمية المنشورة في أيار (مايو).وأوضح تشو، "عندما تنخفض أسعار الوقود، فإن ذلك يؤدي بسرعة كبيرة إلى انخفاض تكاليف النقل"، مضيفا "لكن الحال ليس كذلك عندما ترتفع أسعار الوقود. مستوى معيشتنا على المحك".وبالقرب من ميناء إنشيون، اصطفت عشرات الشاحنات على الطريق رافعة أعلاما. وتم تنظيم احتجاجات مماثلة في جميع أنحاء البلاد، حيث تظاهر سبعة آلاف شخص في 14 مدينة مختلفة، الإثنين، وفقا للحكومة.وقال نا هان ميون، وهو سائق سيارات أجرة وشاحنات منذ 44 عاما، إن معظم السائقين نادرا ما يتم تعويضهم عن ساعات عملهم الطويلة.وأوضح "يعمل كثير منا 17 ساعة في اليوم" و"يمكننا تحمل ذلك"، قبل أن يعرب عن أسفه لأن مكاسب هذا الجهد لا تعود إليهم و"يبدو أنه يقصر عمرنا شيئا فشيئا".ودعا رئيس الوزراء هان دوك-سو خلال اجتماع للحكومة، إلى إنهاء الإضرابات، قائلا إنها توجه "ضربة قوية للغاية" لاقتصاد البلاد المعتمد على الصادرات.وأضاف "هذا يسبب ضررا كبيرا لشبكة اللوجستيات". لكن المضربين يقولون إنهم مصممون على الاستمرار حتى تحقيق مطالبهم.وقال لي سونج هو، وهو سائق شاحنة منذ أكثر من 30 عاما، "لن نتوقف حتى تتم الاستجابة لمطلبنا، لأن كل ما نحققه بالتراجع هو التنازل عن حقوقنا".وتجري مفاوضات، لكن المعارضة تتهم الحكومة بتأجيج التوتر من خلال اتباع سياسة "معادية" تجاه العمال.وفي الأسبوع الأول من الإضراب، تم توقيف 23 عضوا من نقابة تضامن سائقي الشاحنات بتهمة ممارسة "أنشطة غير قانونية" مثل "إرباك" حركة المرور، وفقا لوزارة النقل في البلاد.وفي سياق متصل، قالت رابطة التجارة الدولية الكورية، أمس، إن إضراب سائقي الشاحنات المستمر منذ أسبوع عطل شحنات للصين من مادة منظفة رئيسة يستخدمها مصنعو رقائق أشباه الموصلات. وكانت هذه أول إشارة على أن الإضراب يؤثر في سلاسل الإمداد العالمية لصناعة الرقائق.وقالت الرابطة إن شركة كورية تصنع مادة كحول الأيزوبروبيل، وهي مادة كيماوية تستخدم في تنظيف رقائق أشباه الموصلات، تواجه مشكلات في شحن منتجاتها إلى شركة صينية تصدر بدورها لشركات تصنيع الرقائق.وأضافت في بيان، أن نحو 90 طنا من المادة المنظفة، أي ما يساوي شحنات أسبوع، تأخرت.وصححت الرابطة بيانا سابقا عن تعطل الإنتاج، وأوضحت أن الشركة الصينية لا تورد إلى سامسونج إلكترونيكس.إلى ذلك، حث وون هي ريونج وزير النقل الكوري الجنوبي، سائقي الشاحنات المضربين عن العمل على العودة إلى العمل في أقرب وقت ممكن بعد دخول الإضراب اليوم الثامن، في ظل المخاوف من تداعيات الإضراب على الخدمات اللوجستية والإنتاج.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن الوزير القول، إن الحكومة ستواصل الاستماع إلى الرأي المعقول، لكنها ستتعامل بحزم مع أي تصرفات غير قانونية، وفقا للقانون والمبادئ.كما دعا الوزير نقابة تضامن لسائقي الشاحنات إلى إنهاء الإضراب واتخاذ قرار بالوصول إلى اتفاق مع الحكومة.وحث أصحاب البضائع والشحنات الكوريون الجنوبيون سائقي الشاحنات المضربين عن العمل على إنهاء إضرابهم واستئناف المفاوضات بشأن نظام أسعار الشحن المتنازع عليه، مؤكدين أن صغار التجار في قطاعي الصادرات والواردات يمكن أن يتحملوا العبء الأكبر من نتائج تعطل الشحنات لفترات طويلة.