لعبة شد الحبل التجاري بحاجة إلى جهد أكبر

الأوقات صعبة والتضخم آخذ في الارتفاع. في الولايات المتحدة، أدى ذلك إلى مناشدات للرئيس جو بايدن لرفع التعرفات الجمركية في عهد ترمب على واردات صينية معينة، أو خفضها. قالت جانيت ييلين، وزيرة الخزانة، "قد يكون لبعض التخفيضات ما يبررها". لكن، كما أقرت هي وعديد من الاقتصاديين الآخرين، التعرفات التي تستهدف 3.6 في المائة فقط من اقتصاد الولايات المتحدة ليست حلا سحريا للتضخم. في الواقع، التعرفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين تصرف الانتباه عن لعبة شد الحبل التجاري الحقيقية، وهو القدرة التنافسية العالمية في الصناعات الرئيسة.بعض الأرقام الجديدة من مركز هاميلتون حول الاستراتيجية الصناعية تسلط الضوء على هذا. سجل مؤشرها التغيرات في الحصة العالمية من الإنتاج في سبع صناعات رئيسة "الأدوية، والمواد الكيميائية، والمعدات الكهربائية، والآلات، والسيارات، ووسائل النقل الأخرى، وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، وتكنولوجيا المعلومات" عبر عشر دول بين 1995 و2018 "آخر عام كانت فيه بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متاحة". أظهرت الأرقام أن أمريكا ظلت قوية في مجالات مثل الأدوية والبرمجيات والنقل غير الآلي "الذي كان في الغالب حول بوينج"، لكن أداءها في القطاعات الأخرى كان "ضعيفا ومتراجعا" عند قياسه من خلال كل من حصة السوق العالمية والمتوسط العالمي المعدل حسب الحجم. تحتل الولايات المتحدة الآن مرتبة تقل 6 في المائة دون المتوسط.هذه مشكلة كبيرة لأن هذه الأنواع من الصناعات التحويلية المتقدمة تشكل أغلبية أعمال البحث والتطوير، كما أنها تدفع نمو الإنتاجية الوطنية والاستثمار. لا عجب أن الدول الأخرى، من ألمانيا "التي تبلغ حصتها من الصناعات المتقدمة 74 في المائة فوق المتوسط العالمي"، إلى اليابان "43 في المائة"، والصين "34 في المائة"، وكوريا الجنوبية وتايوان، قد اختارت جميعها حماية مثل هذه الصناعات بطرق لا تفعلها الولايات المتحدة. لقد فعلت ذلك ليس من خلال الإعانات المهدرة أو السياسات الفاشلة مثل استبدال الواردات، لكن من خلال وضع كامل التركيز لكل من القطاعين العام والخاص على الصناعات عالية النمو في الأوقات الحرجة، بطرق تجعل الأسواق "التي تبحث عن المكاسب قصيرة الأجل، ولا سيما في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة" ليست دائما محفزة للقيام بذلك.مثلا، يمكن أن يتطلب الأمر 20 مليار دولار لبناء مصنع واحد جديد لتصنيع أشباه الموصلات، مع مضاعفة التكلفة كل عامين إلى أربعة أعوام عبر أجيال من المنتجات الجديدة. ليس من المرجح أن يتحمل أي فاعل خاص واحد مثل هذه التكلفة. وفقا لدراسة أجراها معهد ماكينزي العالمي حول التصنيع، تدعم معظم الدول التي تهتم بالتصنيع المتقدم 40 إلى 50 في المائة من التكاليف الأولية للشركات المستعدة للقيام باستثمارات بهذا الطول والحجم. لكن في الولايات المتحدة، لا يزال يتعين على الكونجرس أن يمرر ويمول بالكامل مشروع قانون لضمان إنتاج أشباه الموصلات، وهي نفسها صناعة استراتيجية عالية النمو تغذي جميع الصناعات الأخرى. لماذا يحدث ذلك، في ضوء الهشاشة التي ظهرت في نظام السوق في الأعوام الأخيرة؟أحد الأسباب هو أنه لا يزال هناك بعض المحافظين الذين يعتقدون أنه ينبغي للدولة ألا يكون لها دور في السوق. وبحسب روب أتكينسون، رئيس مؤسسة التكنولوجيا والابتكار الدولية، التي تنشر مؤشر هاميلتون، أنهم يخشون "اتخاذ قرار لا رجعة بأن الأسواق لا تعمل كما ينبغي - بمجرد إقدامك على ذلك، فإنك في عالم جديد تماما". بالمثل، يريد بعض الاقتصاديين من الليبراليين الجدد العودة إلى استخدام أسعار المستهلك المنخفضة مقياسا وحيدا لنجاح السياسة الاقتصادية.لكن بين معظم الديمقراطيين حتى بعض الجمهوريين، هناك شعور بأن الحكومة لديها دور تلعبه في دعم التنافسية والمرونة الوطنية. السؤال هو كيف؟ هل يجب أن تركز بشكل أساس على بناء المهارات؟ هل يجب أن توسع طرق استخدام الميزانيات الفيدرالية لدعم الطلب المحلي؟ هل ينبغي أن تستخدم السياسات المالية لتخفيف تقلبات الأسعار؟ رو خانا، عضو الكونجرس من كاليفورنيا، والتقدميون الآخرون يودون رؤية الحكومة تستخدم قوتها الشرائية لتخزين بعض السلع الزراعية، وكذلك أشياء مثل وقود التدفئة المنزلية، عندما تكون رخيصة. يمكن بعد ذلك إعادة بيعها للأمريكيين خلال فترات التضخم.من المؤكد أن اضطرابات سلسلة التوريد في الأعوام القليلة الماضية أضيفت إلى الجدل. "عندما تنظر إلى أصل القيمة المضافة للتصنيع في الطلب النهائي، فإن الولايات المتحدة تعتمد على المدخلات الخارجية أكثر من الصين"، كما يقول إريك تشوينغ، شريك ماكينزي، الذي يرى أن الولايات المتحدة لديها مجال كبير لتنمية مصادرها المحلية. يشير إلى أن الولايات المتحدة تلبي 71 في المائة فقط من طلبها النهائي من خلال السلع المحلية. في ألمانيا تبلغ النسبة 83 في المائة، وفي اليابان 86 في المائة والصين 89 في المائة.يمكن أن يضيف تحقيق التكافؤ 400 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، حتى قبل النظر في فرص السوق بالنسبة إلى منتجات مثل السيارات الكهربائية أو ابتكارات التكنولوجيا الحيوية المتقدمة مثل العلاج الجيني. جهود الوباء لسد فجوات سلسلة التوريد في المنتجات الأساسية، مثل معدات الحماية الشخصية والأدوية، إضافة إلى دفع الإدارة لزيادة القدرة المحلية في المجالات الاستراتيجية، مثل البطاريات الكهربائية وأشباه الموصلات والمعادن الأرضية النادرة، أدت إلى إيجاد رياح خلفية للإنتاج المحلي لسلع ذات قيمة عالية.لكن الحكومة لا يزال لديها دور أكبر لتلعبه. يعد تمرير قانون الابتكار بين الحزبين لدعم إنتاج الرقائق واستخدام الميزانيات الفيدرالية لدعم أكبر قدر ممكن من الطلب المحلي أمرا لا يحتاج إلى تفكير. بغض النظر عما يحدث فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية والتضخم، فإن أكبر فرصة وأكبر تحد طويل الأمد لأمريكا هو إعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.