أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تعلق عمليات السحب

أعلنت اثنتان من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم عن تقييد نشاطها مع استمرار انهيار السوق.

وقالت شبكة Celsius، التي تضم 1.7 مليون عميل، إن ظروف السوق القاسية أجبرتها على وقف جميع عمليات السحب ومقايضات العملات المشفرة والتحويلات بين الحسابات مؤقتًا.

وأضافت الشركة في تدوينة: "نتخذ هذا الإجراء الضروري لصالح مجتمعنا بأكمله من أجل تحقيق الاستقرار في السيولة والعمليات بينما نتخذ خطوات للحفاظ على الأصول وحمايتها".

وبحسب موقعها الإلكتروني، تمتلك الشركة المسجلة في المملكة المتحدة حوالي 3.7 مليار دولار من الأصول. تقوم بدفع فوائد على ودائع العملات المشفرة وتقرضها لتحقيق العائد.

وعلقت باينانس Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، عمليات السحب على شبكة بيتكوين الخاصة بها لبضع ساعات .

وقالت الشركة في بيان "ما زلنا نعمل على معالجة عمليات السحب المعلقة لشبكة بيتكوين، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون الساعتين القادمتين".