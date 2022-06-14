ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع تراجع الإمدادات من روسيا وأمريكا

ارتفعت أسعار العقود الأجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد إعلان شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم إن مشكلات فنية قد تؤدي إلى انخفاض تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، في حين تتراجع الإمدادات من النرويج وكميات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في اوروبا بنسبة 21% اليوم بعد إعلان جازبروم احتمال انخفاض الكميات المتدفقة عبر خط نورد ستريم بنسبة 40%، وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم قيام شركة سيمنز الألمانية بإعادة بعض المعدات التي كانت تقوم بإصلاحها إلى محطة ضخ على بحر البلطيق في الوقت المحدد.

في المقابل أكدت شركة سيمنس إنيرجي الألمانية لتكنولوجيا الطاقة أنها أصلحت في كندا توربينة غاز تابعة لخط نورد ستريم، حيث قالت متحدثة باسم الشركة اليوم الثلاثاء إن التوربينة تعذر إعادتها في الوقت الراهن من مدينة مونتريال الكندية إلى روسيا بسبب العقوبات المفروضة من كندا.

في الوقت نفسه سيؤدي الانفجار الذي وقع في إحدى منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال بولاية تكساس الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، إلى انخفاض تدفق الغاز المنتظر من الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

علاوة على ذلك تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من النرويج بسبب أعمال الصيانة الدورية لعدد من منشآت قطاع الغاز في البلاد.

وارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي اليوم بنسبة 18% إلى 89.79 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق من اليوم إلى 101 يورو، كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 32 %.