الروبل الروسي يسجل مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولار واليورو

سجل الروبل الروسي أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام اليورو والدولار الأمريكي في تعاملات متقلبة اليوم ، مواصلا الصعود على الرغم من تخفيضات في أسعار الفائدة وأزمة اقتصادية تلوح في الأفق.

وقفز الروبل في التعاملات المبكرة 3.6 بالمئة مقابل اليورو إلى أعلى مستوى منذ 25 مايو، قبل أن ينهي الجلسة مرتفعا 1.6 بالمئة عند 59.03 .

وأمام الدولار، صعد الروبل 0.35 بالمئة إلى 56.60 بعد أن سجل أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفاعا عند 55.60 ، بسحب "رويترز" .

ومن ناحية أخرى، قالت بورصة موسكو اليوم إنها ستعلق تداول الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي والروبل بسبب العقوبات التي فرضتها سويسرا على روسيا في العاشر من يونيو .