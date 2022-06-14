الأسهم الأوروبية تهبط لسادس جلسة على التوالي

ارتدت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها الأولية اليوم لتواصل موجة مبيعات لسادس جلسة على التوالي بفعل مخاوف حيال زيادات نشطة في أسعار الفائدة الأمريكية وركود محتمل.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.3 في المائة بعد أن هبط 2.4 في المائة في جلسة الاثنين إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر.

وقادت أسهم الرعاية الصحية والأسهم الصناعية القطاعات الخاسرة في أوروبا بينما تعافت أسهم البنوك 1.1 في المائة، وصعدت أيضا أسهم شركات النفط والغاز مع ارتفاع أسعار الخام وسط مخاوف حيال شح في الإمدادات العالمية.

وأكد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت يوم الاثنين أنه في سوق هابطة بعد أن هوى أكثر من 20 في المائة منذ أن سجل مستوى إغلاقه القياسي المرتفع بفعل مخاوف متنامية بأن السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود، بحسب "رويترز".

وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي الذي سيصدر غدا الأربعاء ويتوقع الكثيرون زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أعقاب أرقام التضخم القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.