استقرار الأسهم الأوروبية بعد عمليات بيع بسبب مخاوف التضخم

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنحو واحد في المئة اليوم الثلاثاء مع شراء المستثمرين للأسهم التي انخفض سعرها بشدة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة نتجت عن مخاوف من رفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية وركود اقتصادي محتمل.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه 2.4 بالمئة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمس الاثنين.

وصعدت قطاعات البنوك والسفر والترفيه والتكنولوجيا بما بين 1.1 بالمئة و1.8 بالمئة. وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية أمس الاثنين مع تنامي المخاوف من أن يدفع رفع سعر الفائدة المتوقع الاقتصاد إلى حالة ركود.

وارتفع سهم شركة إس.ايه.بي الألمانية للبرمجيات 1.5 بالمئة بعد أن أعلنت شركة أوراكل الأمريكية أرباحا فصلية قوية.

ونزل سهم أتوس الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات 5.8 بالمئة بعد أن أعلنت أن رئيسها التنفيذي، الذي تولى منصبه في يناير كانون الثاني، سيستقيل بعد أسابيع من الخلافات مع مجلس الإدارة حول استراتيجية الشركة.