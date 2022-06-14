البنك الأهلي وبنك الخليج الكويتيان يدرسان صفقة استحواذ وتحول أحدهما لإسلامي

قال البنك الأهلي وبنك الخليج الكويتيان اليوم الثلاثاء في بيانين منفصلين إنهما يدرسان فرص استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال البنكان في بيانين منفصلين لبورصة الكويت إن رئيسي مجلس الإدارة سيعرضان الأمر على المجلسين، وأشارا إلى أن الأمر يتطلب موافقات من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية والجمعية العمومية لكلا البنكين.