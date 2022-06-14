الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع قبل اجتماع المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى في 4 أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد البنك المركزي الأمريكي السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1824.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت العقود الآجلة للذهب في أمريكا 0.2 % إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3 % تقريبا.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس، إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، قد يعرض الذهب لمزيد من الضغوط، حتى لو استعاد مكانته بعد ذلك كأداة للتحوط من التضخم.

وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ 1994، ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.5 % إلى 21.16 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 936.77 دولار، كما صعد البلاديوم 0.4 % إلى 1804.17 دولار.