"باتك" تشتري حصص في "حلول المدن الذكية" بنحو 20 مليون ريال

أعلنت شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية، عن موافقة الجمعية العامة، على تعيين فهد العبيلان عضوا مستقل، في مجلس الإدارة ابتداءً من 18 ابريل الماضي، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/4/2، خلفا للمهندس ماجد العيسى "عضو غير تنفيذي".

كما وافقت على شراء "باتك" لكامل الحصص المملوكة لشركة "حلول ذكية المحدودة"، بعدد 40 حصة وبنسبة 4 % من رأس مال شركة "حلول المدن الذكية" ومالها وما عليها من حقوق والتزامات، بمبلغ 12 مليون ريال 12,000,000ريال، بالإضافة إلى موافقتها على شراء "باتك"، لكامل حصص الوليد المقبل البالغة 26 حصة وبنسبة 2.6 % من رأس مال "حلول المدن الذكية"، وماله وما عليه من حقوق والتزامات، بمبلغ 7.8 مليون ريال.