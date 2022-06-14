4 ملايين زائر استمتعوا بفعاليات موسم جدة منذ انطلاقته

حصد موسم جدة 4 ملايين زائر من مختلف الأعمار والجنسيات منذ انطلاق فعالياته في مايو الماضي، وذلك في أجواء من الفرح والترفيه، والإقبال المتزايد، الذين تفاعلوا مع العروض الحية والتجارب العالمية التي تلبي كافة الرغبات.

ويؤكد تسجيل هذا الرقم القياسي من الزوار على ما تتميز به جدة من مقومات تاريخية وثقافية وترفيهية، ووجهة سياحية دائمة في المنطقة، حيث أسهم موسمها، بتعزيز تلك المكانة وترسيخها، عبر 2800 فعالية، والتجارب والمعارض والمسرحيات والحفلات العالمية المقدمة للجمهور من داخل المملكة وخارجها.

وشهد موسم جدة تعددا في عروضه وتنوع خياراته وأولوية أرقامه، حيث تضمن الموسم على أكبر مدينة ألعاب متنقلة على البحر في "جدة بيير"، وأول قرية أنيمي من نوعها في العالم في "سيتي ووك"، كما شهد أكبر تجمع للحيوانات والطيور النادرة وتجارب السفاري في "جدة جنغل"، وعددا من المطاعم والمقاهي العالمية الفاخرة في "نادي جدة لليخوت".

كما تجسد التنوع في فعاليات الموسم، عبر العروض الثقافية في "جدة التاريخية"، والمعارض العالمية المميزة في "جدة سوبردوم"، والملتقيات الثقافية والفعاليات المتعددة في "حديقة الأمير ماجد"، والمطاعم والعروض والمتاجر في "جدة آرت بروميناد"، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والرياضات البحرية، وإقامة مسرحيات وحفلات فنية وعدد من التجارب والفعاليات المشوقة بهوية تمزج بين الطابع الترفيهي والتثقيفي والسياحي والتاريخي.