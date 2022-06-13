أوكرانيا: تم احتلال 25% من الأراضي الزراعية في البلاد

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم أن البلاد خسرت ربع أراضيها الصالحة للزراعة بسبب احتلال مناطق معينة في الجنوب والشرق، دون أن يشكل ذلك تهديدا للأمن الغذائي.

ووفقا للفرنسية قال نائب وزير الزراعة تاراس فيسوتسكي إنه على الرغم من خسارة 25% من الأراضي الصالحة للزراعة فإن المحاصيل المزروعة هذا العام أكثر من كافية لضمان الاستهلاك للسكان الأوكرانيين.