الهند: معدل التضخم أعلى من 7% وسط غلاء الغذاء والوقود

استمرت الزيادة في أسعار المستهلكين في الهند أعلى من النسبة المستهدفة من البنك المركزي، ما زاد الضغوط على صناع السياسة النقدية للإبقاء على التدابير المتشددة على الرغم من رفع

سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 90 نقطة أساس هذا العام.

وقالت وزارة الإحصاء اليوم إن أسعار التجزئة ارتفعت بنسبة 7.04% في مايو على أساس سنوي. ويقارن ذلك مع زيادة بنسبة 7.79% في أبريل، ومع توقعات بارتفاع 7.10 % في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء الاقتصاد.

ويؤدي ارتفاع أسعار السلع واضطرابات سلاسل التوريد إلى إجهاد ميزانيات الأسر الهشة، مع الإضرار بتعافي الهند الذي لا يزال في بدايته.

ورفع البنك المركزي الهندي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي، فيما بقيت الأسعار أعلى من سقفها 6% منذ بداية العام. ويحذر خبراء الاقتصاد أيضا من أن التأثيرات غير المباشرة يمكن أن تتسبب في تجاوز التضخم لتوقعات البنك المركزي بارتفاعه إلى 6.7%.