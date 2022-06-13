وزير المالية الألماني يحذر من خطر الركود التضخمي

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم أنه يوجد خطر لفترة من التضخم المرتفع والنمو المنخفض في أعقاب الأزمة الأوكرانية التي دفعت التضخم المرتفع بالفعل إلى مستويات أعلى.

ووفقا لرويترز قال ليندنر خلا مؤتمر في برلين الركود التضخمي هو سيناريو محتمل.

وقال إن أفضل سبيل للتصدي لضغوط الأسعار قد يكون إنهاء الدعم الذي جرى تقديمه في السابق لتعزيز الاقتصاد وإنه يجب على ألمانيا وأوروبا أن تعوا إلى الانضباط المالي.

وأضاف أن المكبح الدستوري للديون في ألمانيا، المعلًق حاليا، سيسري مجددا العام القادم. وسيتضمن ذلك خفضا في مستوى الاقتراض الجديد من 140 مليار يورو (146 مليار دولار) هذا العام إلى 10 مليارات يورو فقط.