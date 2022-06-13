للمرة الأولى منذ 2014.. عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 أعوام فوق 4%

ارتفعت عوائد سندات الحكومة الإيطالية فوق أربعة بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2014 وزادت تكلفة التأمين على ديونها إلى أعلى مستوى منذ 2020 بينما هبطت أسهم البنوك اليوم مع تعرضها لضغوط من زيادات حادة محتملة في أسعار الفائدة وانحسار الدعم من البنك المركزي الأوروبي.

وصعد العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 أعوام إلى 4.097 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2014 . ودفع ذلك الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والسندات الألمانية لأجل 10 أعوام، وهو مقياس للاستقرار المالي في منطقة اليورو، إلى أوسع نطاق منذ مايو 2020 .

وزاد الفارق بين عوائد السندات الإسبانية والبرتغالية والدين الألماني أيضا إلى أوسع نطاق منذ عام 2020، وفقا لرويترز.

وهبط مؤشر أسهم البنوك الإيطالية 3.8 في المائة بعد أن خسر ربع قيمته منذ بداية العام. وتراجعت أسهم أنتيسا سانباولو ويوني كريديت، أكبر بنكين في إيطاليا، 4.2 في المائة و1.8 في المائة على الترتيب.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 أعوام إلى 1.634 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2014، في حين قفز العائد على السندات لأجل عامين فوق واحد في المائة للمرة الأولى منذ أغسطس 2011.