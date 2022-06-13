الفيفا واثق من استخدام تقنية الفار شبه الآلية في كأس العالم

‭ ‬قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين إن الفيفا واثق من أن تقنية شبه آلية للمساعدة في اتخاذ قرارات أسرع لحكم الفيديو المساعد قد تكون جاهزة لكأس العالم في قطر في وقت لاحق هذا العام.

وستستمر التجارب على تقنية الذكاء الاصطناعي في الأشهر المقبلة، لكن إنفانتينو قال إن هناك تقدما كبيرا.

وكان إنفانتينو يتحدث بعد اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية حيث تمت المصادقة على إجراء خمسة تبديلات ومناقشة تعديلات أخرى على القوانين.